Detective Laura Diamond

Laura und der Duft von Lavendel

WarnerStaffel 2Folge 10
Laura und der Duft von Lavendel

Laura und der Duft von LavendelJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 10: Laura und der Duft von Lavendel

41 Min.Ab 12

Laura und Jake müssen herausfinden, wer den Parfümhersteller Michael Dunham umgebracht hat. Die Reihe der Verdächtigen ist lang, denn nicht nur sein Sohn Jon hatte einige Gründe, Michael zu töten, sondern auch diverse Angestellte. Gerade als sich Laura sicher ist, dass Jon nicht als Mörder in Frage kommt, wendet sich das Blatt. Doch das ist erst der Beginn eines gefährlichen Spiels ...

