Detective Laura Diamond
Folge 4: Laura und der ungelöste Fall
41 Min.Ab 12
Lauras ehemaliger Captain Dan Hauser ruft aus dem Gefängnis an: Er übermittelt ihr verschlüsselte Informationen zu einem ungelösten Fall. Es geht um einen 10-Millionen-Dollar-Raub, der zwei Todesopfer forderte und in den offenbar der brutale Gangster Tommy Mullen verwickelt war. Natürlich beginnt Laura sofort zu ermitteln, doch dann wird sie suspendiert. Nun ist sie auf Jakes Hilfe angewiesen ...
