Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detective Laura Diamond

Laura und der ungelöste Fall

WarnerStaffel 2Folge 4
Laura und der ungelöste Fall

Laura und der ungelöste FallJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 4: Laura und der ungelöste Fall

41 Min.Ab 12

Lauras ehemaliger Captain Dan Hauser ruft aus dem Gefängnis an: Er übermittelt ihr verschlüsselte Informationen zu einem ungelösten Fall. Es geht um einen 10-Millionen-Dollar-Raub, der zwei Todesopfer forderte und in den offenbar der brutale Gangster Tommy Mullen verwickelt war. Natürlich beginnt Laura sofort zu ermitteln, doch dann wird sie suspendiert. Nun ist sie auf Jakes Hilfe angewiesen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Detective Laura Diamond
Warner
Detective Laura Diamond

Detective Laura Diamond

Alle 2 Staffeln und Folgen