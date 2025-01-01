Laura und der geheimnisvolle AnrufJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 15: Laura und der geheimnisvolle Anruf
42 Min.Ab 12
Ein Mann, der im winterlichen New York vor seinem Killer flüchtet, spricht Laura auf die Mailbox. Es gelingt ihr, den Anrufer ausfindig zu machen - doch der ist bereits tot. Wie sich herausstellt, handelt es sich um Ian Gendry, den Freund von Lauras flatterhafter Halbschwester Lucy. Wie sich herausstellt, stecken Lucy und Ian knietief im Handel mit Schwarzmarkt-Medikamenten, der von dem skrupellosen Jimmy Chun koordiniert wird ...
