Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 10: Geständnisse
56 Min.Ab 16
Der Papst ist in großer Sorge um seinen Sohn Juan, der wie vom Erdboden verschwunden ist. Als seine Leiche gefunden wird, weigert Alexander VI. sich, sie begraben zu lassen, bevor der Mörder gefunden ist. Cesare scheitert daran, dem Prediger Savonarola ein Geständnis zu entlocken. Doch das benötigt der Heilige Vater, um seinen mächtigen Kritiker auf den Scheiterhaufen zu bringen. Nachdem der erste Versuch, Alexander zu vergiften, missglückte, wagt Antonello einen zweiten Anlauf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren