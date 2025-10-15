Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Im Bett des Feindes

Paramount GlobalStaffel 2Folge 5
Im Bett des Feindes

Im Bett des FeindesJetzt kostenlos streamen

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 5: Im Bett des Feindes

51 Min.Ab 16

Die Italienische Liga hat die Franzosen geschlagen und der Papst geht gegen seine letzten Kritiker vor. Ganz oben auf der Liste: Der Prediger Savonarola, der gegen die Ausschweifungen im Vatikan wettert. Mehr noch: Er unterstützt della Roveres neuen Plan, Alexander VI. zu töten. Cesare sucht Caterina Sforza auf, denn sein Vater wünscht ihre Unterwerfung - freiwillig oder mit Gewalt. Trotz ihrer Feindschaft entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre zwischen den beiden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Paramount Global
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Alle 3 Staffeln und Folgen