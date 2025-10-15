Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 5: Im Bett des Feindes
51 Min.Ab 16
Die Italienische Liga hat die Franzosen geschlagen und der Papst geht gegen seine letzten Kritiker vor. Ganz oben auf der Liste: Der Prediger Savonarola, der gegen die Ausschweifungen im Vatikan wettert. Mehr noch: Er unterstützt della Roveres neuen Plan, Alexander VI. zu töten. Cesare sucht Caterina Sforza auf, denn sein Vater wünscht ihre Unterwerfung - freiwillig oder mit Gewalt. Trotz ihrer Feindschaft entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre zwischen den beiden.
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
