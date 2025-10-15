Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Paolo

Paramount GlobalStaffel 2Folge 2
Paolo

PaoloJetzt kostenlos streamen

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 2: Paolo

46 Min.Ab 16

Armut, Gestank und Ungeziefer - Papst Alexander VI. muss feststellen, dass er die großen Probleme Roms mit seinem Fest nur für kurze Zeit vergessen gemacht hat. Er will das Elend an der Wurzel packen: Giulia soll Kardinal Versucci, dem Verwalter der öffentlichen Gelder, auf die Finger schauen. Unterdessen kommt Paolo, Lucrezias Geliebter und Vater ihres Sohnes, in die Stadt. Cesare versucht, seinen Besuch geheim zu halten, doch Juan kommt dahinter und ist wutentbrannt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Paramount Global
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Alle 3 Staffeln und Folgen