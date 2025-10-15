Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 9: Der verlorene Sohn
Calvino Pallavicini erkennt, dass Lucrezia seinen Bruder Raffaello liebt und erklärt dem Papst, dass er sie nicht heiraten wird. In Florenz klagt Cesare Savonarola der Ketzerei an: Auf den Vatikan-kritischen Bußprediger wartet die Feuerprobe. Bei einem Fest in Rom muss der Papst einsehen, dass sein an Syphilis erkrankter und Opium-süchtiger Sohn Juan eine Gefahr für sein Umfeld ist. Cesare soll sich um ihn kümmern. Derweil versucht Antonello, den Papst zu vergiften.
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
