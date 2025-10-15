Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 3: Die Macht der Täuschung
54 Min.Ab 16
Nach einer gemeinsamen Nacht ist Lucrezias Geliebter Paolo tot. Sein Mörder, Lucrezias Bruder, hat ihn aufgehängt und einen Abschiedsbrief gefälscht. Das Mädchen fällt in tiefe Trauer, doch sie lässt sich nicht täuschen und schwört Rache. Kardinal della Rovere schmiedet ein neues Komplott gegen den Papst. Doch es sieht so aus, als würde ihm König Karl von Frankreich zuvorkommen: Er rückt samt Artillerie nach Rom vor. Alexander muss handeln - er und sein Clan müssen improvisieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren