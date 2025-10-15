Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Der feige Held

Paramount GlobalStaffel 2Folge 8
Der feige Held

Der feige HeldJetzt kostenlos streamen

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 8: Der feige Held

48 Min.Ab 16

Nachdem er in Forli von Ludovico Sforzas Truppen geschlagen wurde, flieht Juan Borgia nach Rom. Seinem Vater, dem Papst, gegenüber gesteht er die Schmach nicht ein - doch der soll bald die Wahrheit erfahren. Seinen anderen Sohn Cesare schickt Alexander VI. nach Florenz, um Savonarola der Ketzerei anzuklagen, während er selbst den Kirchenbann gegen den Prediger vorbereitet. Della Roveres Plan, den Papst zu vergiften, schreitet voran: Der Novize Antonello soll Vorkoster werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Paramount Global
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Alle 3 Staffeln und Folgen