ProSiebenStaffel 1Folge 65vom 02.01.2026
Folge 65: Verwicklungen

24 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 6

Die Anschuldigungen gegen ihren Bruder bringen Juliette aus der Spur. Genau dann gerät sie auch noch in eine ausweglose Situation - ausgerechnet mit der Person, von der sie Abstand sucht. Irini will ihre Familie stützen, während Dorea zum ersten Mal misstrauisch gegenüber ihrem Mann wird. Währenddessen versucht Alexander unter hohem Druck, die Academy zu schützen, doch Constanze mischt sich ein. Verrät sie ihm Felicitas' momentanen Aufenthaltsort?

