Die Cooking Academy
Folge 97: Falsche Freunde
23 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Die heimliche Affäre zwischen Juliette und Matilda scheint einen weiteren Mitwisser zu haben. Gerade als die beiden das Problem im Griff haben, werden sie von einem Fremden fotografiert. Als sich herausstellt, dass Destiny hierbei eine fragwürdige Rolle gespielt hat, steht viel auf dem Spiel. Auch bei Irini gibt es Trouble: Die Rivalität zwischen Chris und Rafael wird zu einem offenen Duell ...
