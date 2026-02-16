Die Cooking Academy
Folge 96: Sommerbergamotte
24 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Destiny ist durcheinander: Hat sie wirklich gerade ihre beste Freundin verraten? Auf Lukes Rat hin gesteht sie Juliette alles. Felicitas findet ein offenes Ohr bei ihrer Freundin und vertraut sich endlich Matilda an. Die Rivalität zwischen Rafael und Chris spitzt sich weiter zu, als die beiden auf die gleiche Idee kommen, um Irini eine Freude zu machen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick