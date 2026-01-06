Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 67vom 06.01.2026
Folge 67: Blackout

23 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Als Etienne sich vor der Polizei versteckt und Dorea die Situation erklären will, eskaliert der Streit und endet schließlich in einem folgenschweren Unfall. Juliette genießt die Nähe zu Matilda, doch eine gefährliche Infektion treibt sie an das Ende ihrer Kräfte. Während Felicitas in Namibia ist, hält Alexander das Schloss am Laufen und ringt mit seiner Sehnsucht nach Felicitas - und seiner Angst, sie zu verlieren ...

