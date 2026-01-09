Die Cooking Academy
Folge 70: Nachgeschmack
24 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6
In ihrer Verletzung findet Irini Halt bei ihrer Familie. Hannes bemüht sich um Harmonie, bis ein verräterischer Fund Doreas Vertrauen erschüttert. Zwischen Irini und Chris herrscht Eiszeit, während Rafael für seine Freundin da ist. Alexander genießt die Nähe zu Chris und ist fest entschlossen, im Vater-Sohn-Verhältnis ein neues Kapitel aufzuschlagen ...
