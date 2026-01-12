Die Cooking Academy
Folge 71: Heimkehr
24 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Matilda weicht nicht von Juliettes Seite, denn ihr Fieber wird schlimmer, und der Kampf ums Überleben beginnt. Als Felicitas auf Schloss Eichen zurückkehrt, blockt sie jegliches tiefergehendes Gespräch mit Alexander ab. Trotz ihres Schmerzes kann Felicitas dem schuldbewussten Chris gegenüber Größe zeigen und ihm klarmachen, dass er jetzt Teil der Familie ist. Dorea zwingt Hannes zur Wahrheit - eine Beichte, die alles zwischen ihnen verändern könnte ...
