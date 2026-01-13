Die Cooking Academy
Folge 72: Rettung
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Felicitas spürt, dass etwas nicht stimmt - Matilda und Juliette sind wie vom Erdboden verschluckt. Gemeinsam mit Alexander, Luke und den Studierenden machen sie sich auf die Suche. Doch die Erleichterung weicht blanker Angst: Juliettes Leben hängt am seidenen Faden. Währenddessen erkennt Dorea, dass Etienne für sie alles riskiert hat - ein Moment, der ihre Sicht für immer verändern könnte ...
