Die Cooking Academy
Folge 74: Verletzungen
24 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6
Felicitas erkennt im Gespräch mit Alexander, wie tief ihr Vertrauen verletzt ist. Ist die Trennung überhaupt noch abwendbar? Matilda sucht in der aufwühlenden Situation Halt bei Etienne, doch er ist selbst gelähmt vor Sorge und arbeitet sich zudem an seinem Vater ab. Nach ihrem gemeinsamen Missgeschick drohen Irini und Chris, sich anzunähern. Kann Irini diese Nähe zulassen, oder startet sie einen erneuten Rückzug?
