Die Cooking Academy
Folge 75: Alles auf Anfang
24 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6
Nach ihrem gemeinsamen Erlebnis verdrängt Juliette ihre Gefühle für Matilda - bis diese mit einer Überraschung aufwartet. Auch Alexander überwältigt Chris mit einer emotionalen Ansage, als dieser die Hoffnung auf ein normalisiertes Vater-Sohn-Verhältnis schon aufgeben will. Etienne beginnt sich zu verändern, stellt sich seinen Fehlern und wagt erste Schritte in ein neues Leben - auch in puncto Liebe.
