Ein Königreich für ein BabyJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 50: Ein Königreich für ein Baby
23 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Die 40-jährige Jeanette ist euphorisch! Nach jahrelangen Hormontherapien und künstlichen Befruchtungen ist sie sich sicher: Sie ist endlich schwanger! Doch ihr Mann Paul ist zu Recht skeptisch.
