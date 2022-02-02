Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 46vom 02.02.2022
23 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Welches schmerzhafte Geheimnis verbirgt Teenagerin Tamara (15) unter Tonnen von Make-up? Der Grund für ihren Praxisbesuch geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut ...

