Die Gemeinschaftspraxis
Folge 45: Babyfieber
23 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 12
Eine 33-Jährige mit Kinderwunsch und dicker Beule am Kopf klagt über Unterleibsbeschwerden. Plötzlich wird auch ihr Partner krank. Wie hängt das alles zusammen? Und was hat ein beliebtes Dessert damit zu tun? - Alyssa (15) leidet an wiederkehrenden Bauchkrämpfen. Ist sie, wie ihr Vater, an der chronischen Darmkrankheit Morbus Crohn erkrankt oder ist etwas ganz anderes die Ursache für ihre Schmerzen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick