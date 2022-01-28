Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 42vom 28.01.2022
23 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12

Nach einem Fahrradsturz kommt Postbotin Laura mit Schürf- und Platzwunden in die Praxis und verhält sich merkwürdig. Niemand ahnt, dass in Wahrheit ein äußerst delikates Problem der 28-jährigen Patientin schwer zu schaffen macht. - Die 30-jährige Kaja bringt ihren Verlobten in die Praxis, der hohes Fieber hat und eine Wunde am Arm, von der sie jedoch nichts weiß. Doch ehe herauskommt, woher die Verletzung stammt, stehen plötzlich schwere Vorwürfe gegen den Arbeitslosen im Raum.

