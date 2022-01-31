Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 48vom 31.01.2022
23 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 12

Alles nur Fassade! Hinter dem perfekten Make-Up einer angeblich 19-Jährigen verbirgt sich eine deutlich jüngere Patientin mit geschundenen Füßen. Was treibt das Mädchen dazu, sich als Erwachsene auszugeben? - Olaf (50) schneidet beim Gesundheitscheck schlecht ab. Sein Blutdruck ist viel zu hoch, obwohl Ehefrau Heike (44) ihn längst auf Diät gesetzt hat. Isst er heimlich weiter Fast Food? Und warum wird Heike plötzlich selbst zur Patientin?

