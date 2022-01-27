Die Gemeinschaftspraxis
Folge 52: Liebe macht schwanger
24 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12
Eine 14-Jährige will sich partout nicht von der Gynäkologin untersuchen lassen. Ist sie mit ihrer Schwangerschaft überfordert? Oder hat sie etwas Schlimmes zu verbergen? - Eine 20-Jährige kommt in einem Hühnerkostüm und mit einem heftigen Ausschlag im Gesicht in die Praxis! Verschweigt die junge Frau etwas oder hat sie wirklich keine Ahnung, woher ihre Hautkrankheit kommt?
