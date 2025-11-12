Staffel 1Folge 1vom 12.11.2025
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Folge 1: Vom Katzenklo zum Wohntraum
41 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Jamil und sein Team stehen vor einer harten Entscheidung: zwei heruntergekommene Häuser, doch sie können nur eins kaufen und umbauen. Beide Anwesen befinden sich in einem katastrophalen Zustand. Von Tiergestank und eingenisteten Tauben, bis hin zu Gerümpel ist alles dabei. Pace, seine Frau Laura und Jamils Schwester Rahima helfen dem Unternehmer, die richtige Wahl zu treffen. Wird der Kauf den Profis den gewünschten Gewinn einbringen?
