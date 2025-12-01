Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Ein seltenes Mid-Century-Juwel

sixxStaffel 1Folge 5vom 10.12.2025
Ein seltenes Mid-Century-Juwel

Ein seltenes Mid-Century-JuwelJetzt kostenlos streamen

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Folge 5: Ein seltenes Mid-Century-Juwel

41 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6

Jamil hat die Möglichkeit, ein Haus von seinem Lieblingsarchitekten Ralph Haver zu renovieren. Das restliche Team sträubt sich jedoch, da sie sehr viel Geld reininvestieren müssten. Doch Jamil ist sich sicher, dass sich der Umbau eines Haver-Hauses lohnen und am Ende einen großen Profit einbringen wird. Kann er seine Kollegen von der Idee überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
sixx
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Alle 1 Staffeln und Folgen