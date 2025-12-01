Ein seltenes Mid-Century-JuwelJetzt kostenlos streamen
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Folge 5: Ein seltenes Mid-Century-Juwel
41 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6
Jamil hat die Möglichkeit, ein Haus von seinem Lieblingsarchitekten Ralph Haver zu renovieren. Das restliche Team sträubt sich jedoch, da sie sehr viel Geld reininvestieren müssten. Doch Jamil ist sich sicher, dass sich der Umbau eines Haver-Hauses lohnen und am Ende einen großen Profit einbringen wird. Kann er seine Kollegen von der Idee überzeugen?
