Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Folge 10: Zeit ist Geld
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 6
Jamil und Pace besichtigen ein Haus, dass für eine Renovierung infrage kommt. Allerdings hat ein anderer Bauunternehmer den Umbau begonnen, jedoch nicht fertiggestellt. Zudem hat das Team ein Auge auf ein Stadthaus geworfen, das nur wenige Schönheitsreparaturen braucht und somit schnelles Geld verspricht. Die Experten berechnen alle Kosten und entscheiden sich am Ende für ein Projekt, das ihnen voraussichtlich einen sechsstelligen Profit einbringen wird.
