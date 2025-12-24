Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Zeit ist Geld

sixxStaffel 1Folge 10vom 24.12.2025
Zeit ist Geld

Zeit ist GeldJetzt kostenlos streamen

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Folge 10: Zeit ist Geld

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 6

Jamil und Pace besichtigen ein Haus, dass für eine Renovierung infrage kommt. Allerdings hat ein anderer Bauunternehmer den Umbau begonnen, jedoch nicht fertiggestellt. Zudem hat das Team ein Auge auf ein Stadthaus geworfen, das nur wenige Schönheitsreparaturen braucht und somit schnelles Geld verspricht. Die Experten berechnen alle Kosten und entscheiden sich am Ende für ein Projekt, das ihnen voraussichtlich einen sechsstelligen Profit einbringen wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
sixx
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Alle 1 Staffeln und Folgen