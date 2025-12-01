Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 6vom 10.12.2025
40 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6

Jamil und sein Team können sich nicht zwischen zwei Häusern entscheiden, da beide viel Arbeit in Anspruch nehmen würden. Da kommt es den Experten gelegen, als ein Angebot für ein drittes Anwesen kommt, welches nur ein paar Schönheitsreparaturen braucht und einen Gewinn einbringen wird. Um Geld zu sparen, wollen Jamil und Pace bei dem Umbau mithelfen.

