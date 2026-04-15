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Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Totaler Flopp oder Verkaufsschlager?

sixxStaffel 1Folge 2vom 15.04.2026
Totaler Flopp oder Verkaufsschlager?

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Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Folge 2: Totaler Flopp oder Verkaufsschlager?

40 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Jamil Damji und sein bester Freund Pace schauen sich zwei heruntergekommene Häuser an. Nach den Besichtigungen kalkuliert das Team die ganzen Kosten und wählt ein Anwesen aus, das gekauft, renoviert und weiterverkauft wird.

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