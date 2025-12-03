Staffel 1Folge 4vom 03.12.2025
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Folge 4: Bruchbude mit Potenzial
41 Min.Ab 6
Jamil unterläuft ein schwerwiegender Fehler - er kauft das falsche Haus! Dabei handelt es sich um eine Bruchbude, die dem Team voraussichtlich wenig Profit einbringen wird. Die Herausforderung ist groß, doch die Umbau-Profis lassen sich nicht einschüchtern. Nun haben sie 42 Tage Zeit, um aus dem heruntergekommenen Gebäude, ein Traumhaus zu erschaffen.
