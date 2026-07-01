Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 23: Gefühlskrise
35 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Lilli und Sebastian versuchen, Distanz zwischen sich zu bringen. Um einen Schnitt zu machen, wirft Sebastian sogar den Zettel mit Lillis Nummer weg. Als aber die Ankündigung einer Hotelkritikerin den Sonnenhof in Unruhe versetzt, sprechen sich die beiden, die als einzige um die existenziellen Probleme des Sonnenhofs wissen, gegenseitig Mut zu. Und lassen dabei erneut Nähe zu. Doch dann kehrt Julia in ernüchterter Stimmung aus Düsseldorf zurück.
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