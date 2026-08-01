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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Schweigen wider Willen

SAT.1Staffel 1Folge 32vom 11.08.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 32: Schweigen wider Willen

35 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Lilli fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass Sebastian ihrer Schwester nichts von dem Kuss erzählt hat. Der macht Lilli klar, dass Julia seinetwegen ihr Leben in Düsseldorf aufgeben will, um gemeinsam mit ihm in Weilhausen glücklich zu werden - deshalb darf sie nie erfahren, was zwischen Lilli und ihm passiert ist. Nur schweren Herzens ist Lilli bereit, Sebastians Wunsch zu erfüllen. Doch ihre Verzweiflung über die Situation bricht sich schließlich vor Marc Bahn.

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