Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 33: Kinheitserinnerungen
34 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Während Sebastian aufrichtig bemüht ist, alles zu tun, um seine Ehe mit Julia zu retten, lastet das Geheimnis ihres Kusses schwer auf Lillis Gewissen. Marc bemerkt, wie bedrückt sie ist und will sie auf andere Gedanken bringen - was ihm tatsächlich gelingt. Lilli, die nicht ahnt, dass ihr Kindheitsfreund in sie verliebt ist, genießt ihre Vertrautheit und spürt das Bedürfnis, sich endlich jemandem anzuvertrauen. Wird sie ausgerechnet Marc von dem Kuss erzählen?
Alle Staffeln im Überblick