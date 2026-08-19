Lügen haben kurze BeineJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 38: Lügen haben kurze Beine
33 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Zu Lillis Freude herrscht große Harmonie bei den Lammingers. Doch dann taucht ausgerechnet der Bankberater im Sonnenhof auf, der von der existenziellen Not des Betriebes weiß. Lilli und Sebastian, die den Rest der Familie dazu nicht eingeweiht haben, tun alles, um das Geheimnis zu wahren. Doch dann erfahren Julia und Konstantin doch noch davon. Plötzlich sieht sich Lilli vorwurfsvollen Fragen ausgesetzt. Sebastian will ihr in dieser misslichen Lage zur Seite stehen.
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