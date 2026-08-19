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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Lügen haben kurze Beine

SAT.1Staffel 1Folge 38vom 19.08.2026
Lügen haben kurze Beine

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 38: Lügen haben kurze Beine

33 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Zu Lillis Freude herrscht große Harmonie bei den Lammingers. Doch dann taucht ausgerechnet der Bankberater im Sonnenhof auf, der von der existenziellen Not des Betriebes weiß. Lilli und Sebastian, die den Rest der Familie dazu nicht eingeweiht haben, tun alles, um das Geheimnis zu wahren. Doch dann erfahren Julia und Konstantin doch noch davon. Plötzlich sieht sich Lilli vorwurfsvollen Fragen ausgesetzt. Sebastian will ihr in dieser misslichen Lage zur Seite stehen.

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