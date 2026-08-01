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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Der Teufel steckt im Detail

SAT.1Staffel 1Folge 35vom 14.08.2026
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Folge 35: Der Teufel steckt im Detail

33 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Lilli versucht zu ergründen, warum sich Marc plötzlich so distanziert verhält. Als Sebastian kurz darauf erfährt, dass Marc von dem Kuss zwischen Lilli und ihm weiß, ist er fassungslos. Währenddessen beschleicht Julia das Gefühl, dass ihr neuer Arbeitgeber erheblich gegen Umweltauflagen verstoßen haben könnte. Zeitgleich sind Ella und Konstantin entschlossen, den Ursprung der vielen EHEC-Infektionen im Ort zu finden.

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