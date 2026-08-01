Dich schickt der HimmelJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 40: Dich schickt der Himmel
34 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Verzweifelt versucht Lilli, ihre Geschwister davon zu überzeugen, den Sonnenhof nicht aufzugeben. Aber insbesondere Julia scheint entschlossen und stellt Sebastian vor die Wahl, sie zurück nach Düsseldorf zu begleiten. Auch der beschließt nun, Weilhausen den Rücken zu kehren, um seine Ehe zu retten. Als jedoch alles schon verloren scheint, taucht die Asche des verstorbenen Vaters der Lamminger-Geschwister auf. Mit einem Mal werden alle Pläne wieder auf Eis gelegt.
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