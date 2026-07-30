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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Eine Schulter zum Anlehnen

SAT.1Staffel 1Folge 24vom 30.07.2026
Eine Schulter zum Anlehnen

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 24: Eine Schulter zum Anlehnen

35 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Während Marc seine Gefühle für Lilli mit neuem Kampfgeist nicht aufgeben will, ist die zwischen ihren Gefühlen für Sebastian und ihrer Empathie für Julia, die unter ihrer Ehekrise leidet, hin und hergerissen. Von ihrem Gewissen getrieben, appelliert Lilli an Sebastian, die Beziehung zu ihrer Schwester um jeden Preis zu retten. Daraufhin macht der Julia einen Vorschlag. Währenddessen ärgert sich Ella, dass sie der Flirt mit Konstantin nicht kalt lässt.

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