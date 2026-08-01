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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Gefühle unter Freunden

SAT.1Staffel 1Folge 42vom 25.08.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 42: Gefühle unter Freunden

34 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Lilli könnte glücklicher nicht sein, dass ihre Geschwister nach dem schlimmen Streit mit ihr für den Sonnenhof kämpfen wollen. Durch eine erste zaghafte Aussprache mit Julia in ihrer guten Stimmung bestärkt, glaubt sie, Marc zu dessen Glück mit Ella verhelfen zu können. Dabei ahnt sie nicht, dass Marc sich etwas ganz anderes erhofft. Unterdessen wagt Konstantin einen Vorstoß und lädt Ella zu einem Date ein. Wird die sich darauf einlassen?

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