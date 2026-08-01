Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Mut zur Nähe

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 27.08.2026
Joyn+
Mut zur Nähe

Mut zur NäheJetzt ohne Werbung streamen

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 44: Mut zur Nähe

34 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

Nach Marcs Liebesgeständnis scheint sich Lillis Befürchtung zu bewahrheiten, dass sich ihr Verhältnis nun verkrampfen könnte. Eine ehrliche Aussprache zeigt dann aber, dass sie beide zu sehr darauf bedacht waren, Rücksicht auf den jeweils anderen zu nehmen. Prompt lockert sich die Stimmung auf, doch dann kommt in Lilli ein Gefühl auf, das sie ungern wahrhaben will. Währenddessen steht Konstantin kurz davor, Ella sein dunkles Geheimnis anzuvertrauen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
SAT.1
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Alle 1 Staffeln und Folgen