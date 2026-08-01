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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Abschluss

SAT.1Staffel 1Folge 45vom 28.08.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 45: Abschluss

33 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12

Um den Umsatz des Sonnenhofs zu steigern, kommt Lilli auf die Idee, ein Sommerfest zu veranstalten. Julia nimmt den Gedanken auf und schlägt vor, die "Weilhausner Wiesn" auszurichten. Während sich die Schwestern weiter annähern und Lilli erleichtert bemerkt, dass die Gefühle für Sebastian schwinden, schöpft Marc neue Hoffnung. Derweil will Ella herausfinden, was der Kuss zwischen Konstantin und ihr verändert hat. Doch plötzlich herrscht Distanz.

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