Die Rettungsflieger
Folge 12: Irrtümer
Im Rettungszentrum spricht Sabine mit den Kollegen über ihre Angst, der traumatisierten Bille nicht gerecht zu werden. Cora ist gestürzt. Sabine und Jonny bringen die Schwangere auf dem schnellsten Weg ins BWK. Sie ist nicht schwer verletzt, und auch dem Baby geht es gut. Bille sitzt währenddessen weinend am Grab ihrer Eltern. Der 16-jährige Martin, der ein paar Gräber weiter mit seinem Vater und der Großmutter Olga die Urne seines verstorbenen Opas beisetzt, beobachtet sie. Die beiden jungen Leute kommen ins Gespräch und finden sich sympathisch. Da bricht Olga zusammen. Martin ruft die Rettung. Sabine kann Olga stabilisieren. Währenddessen entdeckt Blank Bille, die sich ungesehen davonschleichen will. Sie vertraut sich Blank an. Er verspricht, Sabine nichts davon zu sagen. Als Sabine später telefonisch mit Bille sprechen möchte, blockt sie erneut ab. Nach einer rauschenden Geburtstagsfeier hat ein verschlafener Jugendlicher an einer Wasserflasche getrunken, in der Lauge ist. Die Rettungsflieger kommen gerade noch rechtzeitig, um den Jungen zu retten und ihn ins BWK zu fliegen. Zurück im Rettungszentrum wartet Bille auf Blank. Es kommt zum erneuten Krach mit Sabine.
