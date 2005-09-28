Die Rettungsflieger
Folge 1: Tödlicher Leichtsinn
Dr. Sabine Petersen, Pilot Jens Blank, Bordmechaniker Jan Wollcke und Rettungsassistent Johannes von Storkow sind am Morgen pünktlich zu Dienstbeginn im Rettungszentrum. Sabine hat das Wochenende auf einer Schönheitsfarm verbracht und sich dort von der Trennung von Oberst Brandt erholt. Jens Blank kommt frisch von einer Autorotationsübung, wo er seine herausragende Reaktion und Flugtauglichkeit unter Beweis stellen konnte. Das Team ist fit für die kommenden Einsätze. Und die lassen in einer Großstadt wie Hamburg nicht lange auf sich warten. In ihrer Villa in Blankenese hat die attraktive Claudia einen vermeintlichen Einbrecher mit einem gekonnten Kung-Fu-Schlag niedergestreckt. Erst als der Eindringling bewusstlos auf dem Boden liegt, sieht sie, dass es ihr Ex-Mann Paul ist. Sabine stellt eine schwere Gehirnerschütterung fest. Der SAR 71 fliegt den Patienten ins BWK.
