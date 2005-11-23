Die Rettungsflieger
Folge 9: Kurzschluss
Ein neuer Einsatz. Jussov, der Mann der Gemüsehändlerin Hatha, erleidet beim Hantieren an einer defekten Kühltruhe einen Stromschlag. Sabine und Jonny bringen ihn ins Krankenhaus. Im RZ trifft Jonny auf einen aufgeregten Homann: Seine Hochzeit mit Cora ist für den nächsten Tag geplant, und das Rettungsflieger-Team lässt es sich nicht nehmen, Homann damit ein wenig zu foppen. Im Gebäude einer großen Versicherung verlangt Hannes Wilmann von seiner ehemaligen Chefin eine höhere Abfindung. Sie will ihn abwimmeln, daraufhin bedroht Wilmann sie mit einer Pistole. Ein Kollege, der zu schlichten versucht, wird angeschossen. Die Situation eskaliert, Wilmann nimmt die Chefin und eine Sekretärin als Geiseln. Der Angeschossene liegt blutend in der Eingangstür. Sabine und Jonny erfahren vor Ort, dass der Geiselnehmer niemanden zu dem Verletzten lässt. In einer unbeobachteten Minute schleicht Jonny sich, entgegen Sabines Anweisungen, zu dem Verletzten. Wenige Augenblicke geht die Sache gut, dann bricht die Hölle los: Wilmann eröffnet das Feuer. Das MEK stürmt das Gebäude. Wilmann wird gestellt, die Geiseln unversehrt befreit, und Jonny und Sabine kämpfen um das Leben des Verletzten. Im Rettungszentrum zitiert Sabine Jonny in ihr Büro: Auch wenn der Einsatz ein gutes Ende gefunden hat, so hat er sich doch ihren Befehlen widersetzt. Der Streit eskaliert, und Jonny kündigt.
