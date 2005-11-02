Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Herzflattern

KultKrimiStaffel 10Folge 5vom 02.11.2005
Herzflattern

HerzflatternJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 5: Herzflattern

44 Min.Folge vom 02.11.2005Ab 12

Blank wird von der attraktiven Juliane zum Rettungszentrum gebracht. Seine Kollegen ahnen, dass er die Nacht nicht in der Kaserne verbracht hat, und löchern ihn mit ihrer Neugier. Zur selben Zeit findet eine alte Dame auf der Straße ein völlig betrunkenes Mädchen und alarmiert die Rettung. Sabine und Jonny sind bestürzt, als sie sehen, ws sie vor Ort erwartet: Die Betrunkene ist Sybille Liebermann. Das Mädchen wird auf dem schnellesten Weg ins BWK gebracht.

