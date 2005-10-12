Die Rettungsflieger
Folge 3: Ins Leben zurück
Bei der Landung am Rettungszentrum wird der SAR 71 von einem falsch parkenden Wagen behindert. Die Fahrerin ist Kettwigs Schwägerin Martina. Ihr Mann Roland, ebenfalls Arzt bei der Bundeswehr, wurde bei einer Minendetonation im Kosovo getroffen. Wegen schwerer Kopfverletzungen soll er mit einer Transall-Maschine ausgeflogen werden. Kettwig bemüht sich, den Münchner Spezialisten Professor Birlenbach für die notwendige OP ins BWK zu holen. Unterdessen geht die Arbeit des Rettungsteams weiter. Der zehnjährige Max ist in einen Gartenteich gestürzt und lag fast zehn Minuten im Wasser, bevor ihn sein großer Bruder gefunden und die Rettung gerufen hat. Auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert Sabine Petersen das Kind.
