Die Rettungsflieger
Folge 2: Giftstachel
Die schwangere Lisa reagiert auf einen Bienenstich allergisch und droht zu ersticken. Während Sabine die panische Patientin ins BWK einliefert, versucht Wollcke, verzweifelt Madeleine zu erreichen. Er ist in Sorge, weil sie seit Tagen telefonisch von einem unbekannten Mann belästigt wird. Wolcke befürchtet, dass es sich um einen "Stalker" handelt und dass seine Freundin in Gefahr ist. Und tatsächlich werden Madeleine und Richie bei ihrem Besuch im Planetarium beobachtet. Als sie aus der Toilette kommen, liegt dort eine Rose und beim Verlassen des Planetariums erreichen sie anonyme SMS-Grüße. Durch einen Fahrradunfall wird sie zunächst von ihrer Angst abgelenkt. Sie ruft die Rettung.
