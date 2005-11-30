Die Rettungsflieger
Folge 10: Sehnsüchte
Im Aufenthaltsraum regt sich Blank über einen Zeitungsartikel auf, in dem sich ein Karl Mühlbach über den Fluglärm des SAR 71 auslässt. Ein Müllmann findet auf dem Gelände hinter einer Diskothek die bewusstlose Michelle. Sabine diagnostiziert bei dem stark unterkühlten Mädchen eine Drogen-Vergiftung und vermutet eine Vergewaltigung. Die Patientin kann sich an nichts erinnern. Die im Krankenhaus wartenden Eltern sind entsetzt. Im Rettungszentrum erwartet Blanks Mutter ihren Sohn. Es dauert nur wenige Minuten, bis sich ein handfester Streit entwickelt. Der Alarm setzt dem lauten Wortgefecht ein Ende. Thomas Zander ist auf der Baustelle eines Wohnhauses die Treppe hinunter gestürzt und hat sich schwer verletzt. Zander ist ein Kollege von Karl Mühlbach. Beide sind über den schnellen Einsatz des SAR 7 froh, und Mühlbach fühlt sich beschämt wegen seiner Kritik an der Lärmbelästigung durch den Hubschrauber. Michelles Vater ist bei der Suche nach den Peinigern seiner Tochter auf ihre Kollegen Lukas und Jasper gestoßen. Vor Wut schlägt er zu. Dabei knallt Lukas in der Großküche gegen einen Kochtopf und verbrüht sich den Oberkörper mit heißem Wasser. Ein neuer Einsatz für die Rettungsflieger.
