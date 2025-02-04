Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 16
Folge 16: Lehrer auf Abwegen

43 Min.Ab 12

Ein betrunkener Lehrer prallt mit dem Auto in das Haus seiner zukünftigen Schwiegermutter. Die Polizei ermittelt, dass das Auto am Morgen als gestohlen gemeldet wurde. Die Schwiegermutter ist fassungslos. Ist der Verlobte ihrer Tochter ein Krimineller? - Nach einem Diebstahl sichten die Beamten das Video einer Dessous-Party. Denn die Geschädigte hat keine Fotos von den gestohlenen Gegenständen - nur den sexy Clip. Wird das freizügige Video bei der Suche nach den Tätern helfen?

