Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Rache im Puff

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11
Rache im Puff

Rache im PuffJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 11: Rache im Puff

43 Min.Ab 12

Notruf aus dem Puff! Eine Mitarbeiterin erklärt den Beamten, dass ein Mann hereingestürmtist und einen Kunden nur in Unterhose bekleidet in sein Auto gezerrt hat. Ein Spielautomat wurde geplündert. Daneben lag ein Betrunkener mit jede Menge Kleingeld, doch ein Teil der Beute fehlt. Will jemand etwa dem alkoholisierten Mann die Tat anhängen? Denn der Betrunkene ist auf Bewährung.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen