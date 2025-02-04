Die Ruhrpottwache
Folge 11: Rache im Puff
43 Min.Ab 12
Notruf aus dem Puff! Eine Mitarbeiterin erklärt den Beamten, dass ein Mann hereingestürmtist und einen Kunden nur in Unterhose bekleidet in sein Auto gezerrt hat. Ein Spielautomat wurde geplündert. Daneben lag ein Betrunkener mit jede Menge Kleingeld, doch ein Teil der Beute fehlt. Will jemand etwa dem alkoholisierten Mann die Tat anhängen? Denn der Betrunkene ist auf Bewährung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick