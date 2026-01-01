Die Ruhrpottwache
Folge 4: Die rachsüchtige Ex
42 Min.Ab 12
Eine Anruferin meldet, dass ihr Bruder auf der Straße zusammengeschlagen wurde und bewusstlos ist. Zunächst sieht alles nach einem Raubüberfall aus, doch dann entdecken die Notärzte eine mit Lippenstift geschriebene Botschaft auf der Brust des Bewusstlosen. - Baby im Supermarkt geklaut! Nur wenige Sekunden hat eine Mutter den Kinderwagen aus den Augen gelassen, da war ihre Tochter auch schon verschwunden. Die Beamten sichten das Überwachungsvideo, um Hinweise zu finden.
